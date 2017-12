Sophie Joly crée des bougies dignes d'être des œuvres d’art

Sophie Joly, artisan cirier, est une passionnée de bougie. Son objectif est d'apporter de la lumière dans les foyers. Pour Noël, elle en a fabriqué de toutes les couleurs et de toutes les formes. Chacune de ses créations est une pièce unique. Pour les réaliser, elle procède à la manière des pâtissiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.