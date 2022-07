Sortie ciné : Ducobu président !

C’est un cancre. Il est un cancre de compétition, champion de triche en tous genres. Ducobu revient au cinéma pour la quatrième fois. Il compte bien se faire élire président de l’école Saint Potage. L’équipe s’est rendue sur le tournage du film pour assister à son sacre. On lui a demandé son programme. "Travailler moins pour s’amuser plus", affirme-t-il. Elie Semoun, réalisateur et acteur, enfile la blouse du professeur à l’ancienne pour la quatrième fois. Il réalise également cet épisode. Très à l’aise dans la direction d’acteur en culotte courte, Elie Semoun a un secret. "Ils me traitent tous de gamin", confie-t-il. Son inspiration, il la puise dans son enfance. Ducobu est une star depuis 30 ans. D’abord, il était un héros d'une bande dessinée, et vendue à cinq millions d’exemplaires. Il a déjà fait l’objet d’une série télévisée et de trois films, tous champions du Box-office. Cette année, le célèbre cancre compte récidiver avec un programme qui ressemble à de grandes vacances. TF1 | Reportage S. De Vaissière, R. Roiné