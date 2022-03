Sortie ciné : Marcel Pagnol et "Le temps des secrets"

L'enfance de Marcel Pagnol ou plutôt la fin de l'enfance. Le petit garçon a désormais onze ans. "Le temps des secrets" est l'adaptation du troisième tome des souvenirs du célèbre écrivain. Ce n'est pas l'œuvre la plus connue, mais pour le réalisateur Christophe Barratier, c'est la plus passionnante. "Il va découvrir évidemment les premiers tourments amoureux", raconte-t-il. Le lieu de tournage n'a pas été choisi par hasard. La bastide provençale a déjà servi de décor, il y a 30 ans. Aux premières adaptations, il y avait des souvenirs de Marcel Pagnol : "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère". En revanche, le casting a été renouvelé. Léo Campion, douze ans, incarne Marcel et a bien conscience de ne pas vivre à la même époque que lui. Les souvenirs d'enfance de l'écrivain forment encore aujourd'hui l'un des plus beaux récits d'apprentissage. "Il parle tellement bien de l'enfance que je me suis retrouvé, je me suis identifié au personnage, à Marcel. Pour moi, son père, c'est une grande figure républicaine", confie l'acteur Guillaume de Tonquédec. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Lachat