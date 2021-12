Sortie ciné : "Mystère", l’incroyable complicité d’une petite fille avec des loups

Un chiot trouvé dans la montagne est recueilli par une petite fille mais en grandissant, l'animal révèle sa vraie nature. "Mystère" a été tourné au cœur du Cantal avec de vrais loups. Il a donc fallu trouver une jeune actrice à l'aise avec les prédateurs. Voici Shanna, huit ans à l'époque du tournage, dix ans aujourd'hui. La jeune actrice a rencontré ses partenaires de jeu dès la naissance. "Comme c'étaient des bébés, je pense que personne n'aurait peur de tout petits bébés, tout mignons. C'étaient comme des grosses peluches", dit-elle. "Le but, c'était que Shanna fasse partie de cette famille. Elle a passé beaucoup de temps avec eux. Elle venait très souvent et on a pu créer ce lien avec eux. Elle fait vraiment partie de la meute", explique Muriel Bec, dresseuse. Deux ans après le tournage, les loups se battent encore pour obtenir les faveurs de Shanna. Cette dernière est restée en contact avec eux. Des prédateurs qui lui ont appris le temps d'un tournage qu'un lien fort était possible entre eux. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Lachat, G. Jongis