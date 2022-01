Sortie ciné : un film "tendre et saignant"

Hériter d’un commerce familial et ne pas savoir qu’en faire. "Tendre et saignant" est une plongée dans les coulisses d’un métier familier et pourtant méconnu : la boucherie. Le réalisateur, Christopher Thompson, a trouvé l’inspiration à quelques pas de chez lui. Fidèle client de la boucherie de quartier, il a écrit son scénario en faisant ses achats quotidiens. "Une boucherie, c’est des souvenirs d’enfance, c’est une promesse de bons repas, de préparation de fêtes", confie-t-il. Mais avant d’écrire, il a fallu apprendre. Christopher Thompson a passé des mois dans l’arrière-boutique. Il a étudié dans les détails toutes les ficelles du métier. "J’ai pris des vrais bouchers dans le film pour jouer les petits rôles autour de mes acteurs principaux. C’est parce que je voulais qu’il y ait la vérité du lieu", explique-t-il. Les gestes, l’artisanat, mais aussi la difficulté de faire vivre un commerce de proximité, des thèmes rarement abordés au cinéma. TF1 | Reportage S. De Vaissière, D. Blondeau, S. Fortin