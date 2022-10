Sortie de piste à Orly

À 18 heures et quart, un vol Rodez-Orly a terminé sa course dans les hautes herbes, à un peu plus de 300 mètres de la piste d’atterrissage de l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne). "Plus de peur que de mal", dit Caroline Cayeux, ministre de la Cohésion des territoires, qui était à bord. À ses côtés, les 38 autres passagers n’oublieront pas de sitôt ce vol mouvementé. Aucun blessé n’a été enregistré parmi les passagers et l’équipage. Cependant, une enquête est ouverte. D’après les témoignages, pris dans un violent orage, l’avion a eu beaucoup de mal à freiner. Il était comme victime d’un phénomène d’aquaplaning, bien connu des automobilistes. Mais comme souvent, cela ne peut pas être la seule cause de la sortie de piste. Les pilotes s’entraînent régulièrement à atterrir sur des pistes détrempées. Mais cela n’empêche pas les incidents. Il y a un mois, à l’aéroport de Montpellier (Hérault), un Boeing 737, sans passager à bord, a fini sa course dans un étang. L’enquête est toujours en cours. TF1 | Reportage T. Coiffier, G. Lecointe