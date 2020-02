Sortie d'un album et tournage d'un clip : la belle initiative d’une école du Rhône

A Rivolet (Rhône), l'école communale a lancé un projet artistique plutôt original. Durant toute l'année scolaire, les enfants travaillent à la sortie d'un album de chansons. Ils composent la musique, écrivent les paroles et réalisent eux-mêmes les clips. Grâce à cette aventure, certains élèves ont fait de réels progrès et ont acquis le sens des responsabilités et de l'autonomie. Pour mener à bien leur projet, ils ont le soutien de tout le village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.