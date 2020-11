SOS Commerces : des supermarchés hébergent des petits commerces obligés de fermer

Malgré le confinement, certains commerces de proximité à Villers-Bocage (Calvados) gardent le moral. Par solidarité, une grande surface de la commune accueille gratuitement trois d'entre eux dans ses rayons. Une aide qui leur est très précieuse vu les pertes que le premier confinement a engendré. Lucie, propriétaire de l'une des boutiques, par exemple, a perdu 40 000 euros de son chiffre d'affaires depuis le début de l'épidémie. Ce geste de solidarité lui donne donc de l'espoir. Dans les allées, les clients sont surpris et ravis de retrouver leur commerçant. Ils trouvent que les grandes surfaces ont raison de faire cette démarche. Il faut noter que chaque vente est intégralement reversée au commerce. Pas question de faire du profit pour cette grande surface. Tous espèrent que cette solidarité puisse durer le plus longtemps possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.