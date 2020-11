SOS Commerces : disquaire indépendant à Ajaccio

Avec la fermeture des commerces, c'est la vie de tout un village qui risque d'être chamboulée. Mais en Corse, un disquaire a décidé de poursuivre ses activités malgré le confinement. Dédé Paldacci, dernier disquaire indépendant à Ajaccio (Corse-du-Sud), fait de la résistance. Il continue à vendre ses disques et ses coups de cœur en postant des vidéos tous les jours depuis le confinement, et ce, devant son magasin ouvert depuis plus de 37 ans. Sous son masque, le moral reste au beau fixe malgré les grandes difficultés du moment. Jannick et Simone, elles, veulent garder leur boutique vivante coûte que coûte. Elles arpentent les rues pour livrer à domicile. Mais avant, place aux séances photo pour intéresser les clientes. Aujourd'hui, dans les rues vides des centres-villes et des villages de l'île, de nombreux commerçants s'organisent pour éviter de faire tomber définitivement les rideaux.