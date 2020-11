SOS commerces : la librairie "47°" a pu maintenir son activité commerciale

Chez la librairie "47°" à Mulhouse, les commandes s'accumulent et les clients sont au rendez-vous pour retirer leurs achats à l'entrée. Frédéric Versolato, le patron, se dit lui-même un peu surpris d'une telle demande. Grâce aux habitués et en s'appuyant sur son site internet, la boutique a réussi à maintenir son activité commerciale malgré le confinement. Et ses salariés sont également présents. Pour préserver son activité, la librairie a dû faire preuve d'imagination en proposant aux clients le retrait des achats ainsi qu'un système de drive. C'est très pratique, s'est exclamé un habitué. La livraison à domicile est aussi une solution, notamment pour les personnes fragiles. Ces dernières peuvent en effet recevoir les dernières nouveautés, plus nombreuses en fin d'année, et continuer à lire tout en évitant les contacts extérieurs. Depuis le premier confinement, les clients se sont adaptés à ces modes de consommation. Désormais, les achats deviennent plus ciblés, car certains souhaitent soutenir leurs commerces préférés.