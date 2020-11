SOS commerces : la mairie de Soler édite un catalogue pour aider les commerçants

Pour beaucoup de commerçants, le "click and collect" ne suffit pas. A Soler, on a donc mis en route les bonnes vieilles habitudes du catalogue papier distribué à domicile. L'initiative a été mise en place par la mairie et a pour objectif de soutenir les commerces fermés. Plutôt que de créer une plateforme en ligne, elle a préféré cette alternative qui ravit autant les clients que les indépendants. De plus, c'est la ville qui finance tout. Les commerçants, eux, ne dépensent aucun centime. Depuis une semaine, l'équipe municipale a distribué 4 000 catalogues dans les boîtes aux lettres et 1 000 dans les commerces encore ouverts. Dans cette commune de 8 000 habitants, tous jouent le jeu comme une évidence. Pour Anne Déom, fleuriste, la sortie de ce catalogue constitue une aide précieuse. Si auparavant, elle ne recevait que trois à quatre clients par jour, grâce à lui, 23 sapins ont déjà été réservés. Dans tous les cas, cette année, le père Noël n'est pas le seul à attendre la liste des commandes.