SOS Commerces : la ville de Carvin a mis en place un dispositif de livraison partagée

Grégory et Sabine sont fleuristes à Carvin. Leur boutique étant fermée, ils ont décidé de se lancer dans la livraison à domicile de leurs bouquets, mais pas que. Boulanger, fromager ou encore boucher... près d'une quinzaine de commerçants de la ville font partie du dispositif de livraison partagée que la mairie a mis en place. Pour ce projet, la commune a mis sur la table 50 000 euros. De quoi acheter une camionnette et payer le salaire de deux livreurs à mi-temps dont Grégory. Pour Mathieu, boucher, c'est un bon moyen de lutter contre la désertion de la ville liée au confinement. Pour d'autres, même si les livraisons ne compensent pas leur perte d'activité, elles permettent de garder un lien indispensable avec les clients. D'ailleurs, le maire de la ville le souligne, "c'est la relation sociale qui est en jeu". Fort de son succès, le service de livraison à domicile perdurera au-delà du confinement. Par ailleurs, les commerçants projettent également de mettre en place une plateforme partagée de "click and collect" pour tous les magasins de la ville.