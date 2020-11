SOS commerces : le "click and collect" et l'entraide à Audruicq pour sauver les meubles

La petite boutique de vêtements de Perrine est fermée, mais elle remplit quand même un paquet pour une cliente. Camille veut en effet continuer à faire du shopping malgré tout. Quelques minutes plus tard, elle vient récupérer sa valise, remplie à ras bord d'une trentaine d'habits. L'occasion pour elle de soutenir sa commerçante et de continuer à se faire plaisir. Mais Perrine, la commerçante, ne s'arrête pas là. Elle a également mis en place du "click and collect" devant sa boutique, mais aussi chez plusieurs commerçants comme le bar-café du village, transformé en point-relais. À la boulangerie, on peut acheter du pain, mais aussi les bijoux de Virginie Brulin. L'occasion de préparer les cadeaux en cette période de l'année. Une belle initiative, mais qui permet de réaliser seulement 10% de leur chiffre d'affaires habituel. Pour sauver les meubles, Virginie Brulin, Perrine et les autres petits commerçants espèrent pouvoir ouvrir dès que possible.