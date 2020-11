SOS Commerces : le cri du cœur de la gérante d'un magasin d'objets de décoration à Saint-Malo

Face au rebond de l'épidémie de Covid-19, plusieurs mesures ont été mises en place, dont la fermeture des magasins. Ce secteur, victime depuis des mois, lance un cri du cœur poignant. C'est notamment le cas d'une commerçante de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Sylvie Scotti tient sa boutique de décoration depuis 28 ans. Sa fermeture à cause du confinement est un véritable crève-cœur pour la commerçante. "C'est ma vie, c'est ma passion, c'est la vie de mes salariés", acclame-t-elle. Avec les 500 m² de sa boutique, la place ne manque pas pour respecter la distanciation. D'ailleurs des flacons de gel hydroalcoolique sont posés un peu partout. Sylvie sait qu'elle est dans l'illégalité, mais elle ouvre tout de même sa boutique. Pour s'organiser, elle a misé sur les rendez-vous privés. De plus, les clients soutiennent sa démarche. Puis, à la fin de chaque visite, c'est toujours avec émotion qu'elle remet la baguette symbolique, qui marque la différence entre les commerces essentiels et non-essentiels, pour remercier le soutien de sa clientèle.