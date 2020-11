SOS Commerces : le désarroi des commerçants de la Vienne

Sentiment d'abandon, désarroi, colère... ces perceptions sont partagées par la majorité des commerces sur le territoire. Nos correspondants sont allés à la rencontre des professionnels du secteur à Vienne. Il y a ceux qui doivent fermer leur boutique faute de clients et ceux qui doivent rester fermés, mais qui n'ont toujours pas reçu les aides espérées. C'est le cas d'Olivier Dutry, propriétaire d'une laverie à Saint-Julien-de-L'ars. Il a décidé de ventre sa maison car depuis le confinement, le nombre de ses clients a fortement baissé. Il s'installera provisoirement dans l'arrière-boutique. Pour ce commerçant de 58 ans, c'est le seul moyen de sauver son commerce. Une activité qu'il a lancé il y a moins d'un an et qui n'a perçu aucune aide du gouvernement. Déjà fragile financièrement, la crise sanitaire est un vrai coup de grâce pour Olivier. Pour les autres commerçants, les semaines de fermeture épuisent lentement leur trésorerie.