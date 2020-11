SOS commerces : les centres de loisirs au bord du gouffre

Christophe de Castro est le PDG de l'Extra-Laserbowl, à Ballainvilliers (Essonne). C'est un complexe de loisirs de 2 500 mètres carrés avec bowling, cafétéria, et surtout un laser game qui attire certains samedis environ 1 500 ados et leurs parents. Le centre, d'habitude si bruyant, est actuellement désert. Il a rouvert au mois de juin, avec toutes les précautions sanitaires, mais les clients n'étaient pas au rendez-vous. A cause du virus, l'établissement a perdu la période la plus importante que représente celle juste avant l'été. Depuis fin octobre, ses neuf employés sont au chômage partiel. Malgré une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 40%, Christophe doit payer les charges fixes, à commencer par son loyer, qui s'élève à 37 000 euros par mois. Le propriétaire a accepté de suspendre le versement, mais ils seront dus en janvier 2021. Le PDG espère aujourd'hui une nouvelle aide de l'Etat pour préserver sa trésorerie lorsque l'activité reprendra, jugeant celle du premier confinement insuffisante.