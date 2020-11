SOS Commerces : les cordonneries peuvent désormais rouvrir

Cela fait une semaine que la grogne monte du côté des commerçants. Pour ce faire, le gouvernement vient de lâcher un peu de lest pour quelques-uns d'entre eux. L'Etat a par exemple annoncé jeudi qu'il allait prendre en charge les frais d'expédition des livres pour les librairies. Depuis mardi, les cordonniers, qui étaient jugés non-essentiels, ont également eu l'autorisation de rouvrir. Ces professionnels ont fortement revendiqué cette reprise. A Bar-le-Duc (Meuse), les cordonneries attendaient leur ouverture avec impatience. Le cordonnier Bruno Amicone et ses confrères ont d'ailleurs décidé de rester ouverts depuis le début du reconfinement. Même si leurs commerces ont été jugés non-essentiels, ils ont bravé les interdits. Ils disent même se battre pour leur passion malgré les risques importants tels que les fermetures administratives. Certains artisans ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi ils doivent fermer avec toutes les charges et les factures à payer. De leur côté, les clients estiment être plus en sécurité dans une cordonnerie que dans un autre magasin.