SOS commerces : les grossistes de Rungis sont aux abois

Rungis (Val-de-Marne), le plus grand marché de gros d'Europe, habituellement en pleine effervescence, est plutôt calme. Près de 80 000 tonnes de marchandises sont exposées aux pavillons des volailles. Les commerçants reconnaissent qu'il manque toute la clientèle de la restauration. Un secteur qui pèse 25% de leur chiffre d'affaires. Lors du premier confinement, Gino Catena a perdu 120 000 euros de marchandises. Cette fois, il espère limiter la casse et ne mettre aucun de ses 130 employés au chômage partiel. À quelques mètres, la Maison du foie gras fait le même constat. Pour résister à la crise, l'entreprise vient de créer un site de vente en ligne. Aux pavillons des fruits et légumes, l'ambiance est un peu plus légère et les exposants ont le sourire derrière leur masque. Pour eux, ce deuxième confinement est moins strict. Chaque matin, il y a toujours autant de clients à servir. Une incertitude tout de même : à quoi vont ressembler les fêtes de fin d'année ? Le mois de décembre s'annonce décisif pour ces commerçants.