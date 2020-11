SOS Commerces : pour acheter des jouets, le mieux c'est quand même de toucher !

Désormais, Adrien Patureau conseille ses clients à travers une tablette et une discussion vidéo pour plus de proximité. L'idée serait d'essayer de les immerger dans la boutique et de faire comme s'ils étaient physiquement présents. Un client, par exemple, a trouvé son bonheur grâce à un appel. Depuis l'annonce du confinement, le magasin "Lud'm" s'est lancé sur les réseaux sociaux. Les clients passent donc leurs commandes sur leur page Facebook, après avoir découvert des jeux à travers des vidéos tournées sur place. Ce mardi, une nouveauté a justement été livrée. Pour convaincre les internautes en quelques minutes, le magasin diffuse une vidéo et ouvre en direct le nouveau produit, tout en le présentant à la clientèle. Si l'enseigne ne réussit pas la période de fin d'année, qui représente 35% de son chiffre d'affaires, c'est toute l'année qui s'en ressent. Elle veut également garder le lien, même en virtuel, avec les clients. Sur Internet ou dans la rue, le magasin "Lud'm" n'a qu'un seul objectif, qu'on ne les oublie pas.