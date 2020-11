SOS Commerces : un fleuriste obligé de fermer tandis que les jardineries restent ouvertes

Depuis début mars, les fleuristes ont été fragilisés par le premier confinement. Le deuxième qui arrive pourrait les anéantir. Selon leur fédération, 15% des artisans fleuristes ont définitivement fermé. Pourtant, les nouvelles mesures de restriction ne sont pas en leur faveur. A Tours (Indre-et-Loire), Arnaud Lacot, fleuriste, doit réorganiser sa boutique (commande à distance, retrait à l'entrée du magasin...). Il a tout de même une interrogation : pourquoi de grandes enseignes pourront-elles rester ouvertes et pas les fleuristes ? Il estime pourtant qu'il accueille ses clients de la même manière que celles-ci, dans le respect des gestes barrières et de sécurité. Des règles différentes entre les artisans fleuristes et les jardineries, c'est l'un des paradoxes de ce second confinement. A partir de 19h30 ce lundi, les fleuristes ne pourront plus ouvrir leurs magasins. Chez certains, une partie des salariés se retrouvera au chômage technique. Pour maintenir leur activité, ils comptent sur la solidarité de leurs clients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.