SOS Commerces : un salon de thé s'est mis à la vente à emporter

Des sablés généreux, des cheese-cakes fondants ou encore des barres chocolatées... les Lillois sont nombreux à récupérer leurs commandes à "L'impertinente", un salon de thé de la ville. En effet, pour les habitués, pouvoir se régaler est essentiel. Venir sur place leur fait du bien et leur offre également un peu de chaleur en cette période de confinement, en plein hiver. Cette enseigne, qui emploie une dizaine de personnes, est entourée de soutiens. Depuis le deuxième confinement, il se prépare ici 900 commandes par semaine, ce qui compense un peu la fermeture au public. Et ce, grâce aux enseignements du premier confinement, mais aussi à beaucoup de travail. Ils se sont organisés et ont habitué leur clientèle à précommander. Un peu plus jeune, un autre salon de thé a ouvert le 24 juillet dernier, mais la douceur de ses brioches, de ses cookies ou de son chocolat chaud a tout de suite séduit. Il propose désormais des paniers de goûter ou des brunchs à emporter. Des pâtisseries qui réchauffent à la fois le corps et le cœur.