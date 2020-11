SOS Commerces : une boucherie qui fait aussi maroquinerie, l'entraide entre commerçants

Decize est une ville de 5 000 habitants où la solidarité ne manque pas. Alors que la maroquinerie est obligée de fermer durant le confinement, Géraldine La Rocca, la bouchère a décidé de leur venir en aide. Sacs, portefeuilles, parapluies... elle expose les articles de son voisin sur sa devanture, histoire de leur donner une visibilité. Et elle ne s'arrête pas là. Elle a également disposé sur son présentoir des petites cartes, des bons cadeaux à offrir. Ce genre d'entraide, les commerçants à Decize en ont besoin. Dans la rue commerçante, les magasins fermés sont nombreux. Certains préparent quand même des commandes, mais ce n'est pas suffisant pour leur remonter le moral. "Nous allons droit dans le mur. C'est bien beau de faire des lois, mais derrière ça, il y a des familles et il va y avoir des dommages collatéraux", nous a confié une commerçante. La boucherie, pour sa part, veut poursuivre l'exposition de différents produits locaux au mois de décembre pour maintenir un peu plus ce lien de solidarité si important.