SOS Villages : 9 000 km pour un changement de vie

Bordée par l'océan Indien, proche du volcan et de la Route des laves, voici Saint-Philippe, une petite ville de 5 000 habitants au sud-est de La Réunion. Et dans ce restaurant, des plats aux sonorités créoles. Cynthia et David Plumard viennent du Pays de la Loire. Ils ont fait plus de 9 000 km pour reprendre cet établissement. Pour ce cuisinier sarthois, plutôt bercé à la crème, il a fallu s'adapter. C'est un pari qui semble remporté. Parmi les clients, ce jour-là, un couple, des habitués : "Cynthia et David sont devenus maintenant des amis, donc c'est une autre dimension quand on vient ici maintenant". Cette nouvelle vie, Cynthia et David la passent à cinq minutes à pied de l'océan, bien loin de leur quotidien en Métropole. Tout commence il y a quatre ans. Et dans cette aventure à l'autre bout du monde, à 300 mètres de leur restaurant, leur fils les a rejoints il y a trois ans, pour reprendre le PMU du quartier. Celui-ci est aujourd'hui en vente à 85 000 euros, peut-être le prix d'une nouvelle aventure au beau milieu de l'océan Indien. TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila, M. Robert