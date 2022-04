SOS Villages : à Wormhout, la boutique de vêtements cherche un repreneur

C’est un endroit où l’on se rend avec une demande bien précise. Et presque immédiatement après, on est servi. Dans le magasin de Marie-Noëlle Vermesh, on trouve absolument tout : des sous-vêtements, des tenues pour les mariages, et même des accessoires ou de la layette. La raison pour laquelle ses clientes sont fidèles depuis très longtemps. C’est une affaire de famille, ouverte par Yvonne en 1961. Marie-Noëlle l’aidait déjà dès l’âge de dix ans, puis elle a repris le magasin et l’a fait prospéré. C’est une institution à Wormhout. Cette commune de 6 000 habitants très dynamique attire une clientèle venue de tous les environs. C’est le cas de Jean-Claude, qui vient ici pour des articles made in France, et de qualité. Il est temps pour Marie-Noëlle de prendre sa retraite. Alors elle a déposé une annonce sur le site SOS Villages. Elle souhaite vendre le fonds de commerce, les murs, le stock, mais ne laissera pas les futurs acquéreurs tout seuls. C’est un magasin essentiel, qui répond à un besoin de proximité, de conseil, de qualité, et dont la longévité prouve la bonne santé. Maintenant, Marie-Noëlle est prête à en confier les clés. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette