SOS Villages : Alain, rémouleur ambulant dans les Côtes-d’Armor, cherche un repreneur

Dans son camion, Alain Renon va de marché en marché avec un enthousiasme et des traits d'humour bien connus à Lannion (Côtes-d'Armor). Il va dans ces communes où plus aucun rémouleur n'exerce. Pour annoncer son passage, il fait chanter le fer. A chaque lame qu'il aiguise, le passionné, silencieux, y va de toute sa minutie. "Il faut être concentré sur ce qu'on fait, être calme et ne pas se presser", confie-t-il. En septembre, Alain prend sa retraite. Avec SOS Villages, il espère trouver un repreneur. "Au niveau de la clientèle, il y a la demande comme tous les métiers. Ce serait dommage qu'ils se perdent", explique le rémouleur. "Que ce soit un jeune ou un moins jeune, ça n'a aucune importance. J'aimerais que mes clients continuent d'avoir un rémouleur", a-t-il ajouté. Le départ du sexagénaire va laisser un grand vide sur les marchés. "Franchement, c'est un amoureux de son métier", lance une cliente. En fin de marché, Alain rend visite à ses autres clients : les restaurateurs. Dans un établissement, c'est lui qui aiguise chaque année tous les couteaux.