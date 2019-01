SOS Villages : les annonces ont dépassé le cap des 2 500

Le succès de l'opération SOS Villages continue. Sur son site, les annonces ont atteint les 2 531. Tous les jours, les responsables reçoivent une dizaine d'annonces supplémentaires. Celles-ci concernent notamment la recherche de repreneurs pour des restaurants de village, des commerces d'alimentation, des coiffures, des garages ou encore des quincailleries. La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre le plus grand nombre d'annonces. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.