SOS Villages : deux ans après avoir repris un bar en Haute-Loire, où en sont-ils ?

La septième opération de SOS Villages revient sur l'édition de 2016 où le couple Cousseau, Cyril et Alexandra, a fait le grand saut. Ils ont décidé de changer de vie en quittant la ville d'Angers et devenir des commerçants à Fay-sur-Lignon, en Haute-Loire. Ancien salarié du secteur automobile et ancienne femme de ménage, ils sont maintenant très heureux dans leur nouveau quotidien. Et ce ne sont surtout pas les 400 habitants qui vont se plaindre de leur présence. Ils pensent même que sans ce bar-tabac, il n'y aurait pas de vie à Fay-sur-Lignon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.