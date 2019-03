SOS Villages : Quelles autorisations pour reprendre un commerce d'alcool et de tabac ?

Sur le site de SOS Villages, les annonces concernent plusieurs types de commerce. On y trouve des salons de coiffure, des épiceries ou encore des cafés et des restaurants. Cependant, des autorisations particulières sont exigées si le commerce que l'on souhaite reprendre concerne entre autres la vente d'alcool ou de tabac. Pour aider ceux qui veulent se lancer, le site www.artisanat.fr propose toutes les informations nécessaires à ce propos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.