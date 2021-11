SOS Villages : bar du Morbihan cherche activement repreneur

À la fin d'une journée de travail au Faouët (Morbihan), on se dirige vers la taverne tenue par Julie Nenez où tout le monde se retrouve. "J'aime bien prendre mon café après mon boulot" ; "J'arrivais ici et j'ai retrouvé tous mes copains". Marie Noël et Christian, eux, ont plein de souvenirs du pub : " On est toujours venu avec nos amis" ; "D'anciens comme nous viennent au début de la soirée". Julie vend son pub sur la plateforme SOS Villages. Elle souhaite reprendre une discothèque aux alentours. Pour elle, faire vivre la campagne la nuit est essentiel pour garder la commune attractive. "Les gens ont besoin de souffler et de se vider la tête. Il faut que la nuit reste vivante surtout chez nous", confie-t-elle. Au premier confinement, Julie a aménagé la terrasse pour agrandir de 30 places sa surface d'accueil. Ce lundi soir, les clients sont plutôt d'humeur à jouer aux billards et aux fléchettes. Une chanson et tout le monde y va de bon cœur. La gérante et toute la commune du Faouët attendent avec impatience la relève de la taverne.