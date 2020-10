SOS Villages : Béatrice Bitaud a repris une pharmacie de Saint-Sernin-sur-Rance

Béatrice Bitaud a repris la pharmacie du village de Saint-Sernin-sur-Rance depuis le 1er octobre et se sent déjà chez elle. Ce changement de vie a été possible grâce à SOS Villages. En juin dernier, Martine Gaubert, l'ancienne pharmacienne, était désespérée car faute de repreneur, elle devait fermer son commerce. Heureusement, une simple annonce a pu le sauver. D'ailleurs, sa reprise va permettre à la commune de maintenir son réseau médical, vital en milieu rural. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.