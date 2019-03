SOS Villages : Quels sont les bons conseils pour changer de vie ?

Changer de vie n’est pas une chose facile. Il faut effectivement se poser les bonnes questions et avoir les bons réflexes. Après avoir repéré une annonce sur le site de SOS Villages, il faudrait prendre rendez-vous, se pencher sur l’ampleur des travaux et réaliser une étude de marché, notamment sur le commerce, les clients et la concurrence. Enfin, s'installer en famille nécessite aussi un logement et une bonne école pour les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.