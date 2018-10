SOS Villages : la boulangerie de Correns prospère

Il y a cinq ans, la boulangerie du village a été reprise par Magalie et Christian Stagno, au grand soulagement des Corrensois. Jusqu'alors le commerce changeait régulièrement de propriétaire faute de clients. Mais suite à l'opération SOS Villages, le couple Stagno a voulu tenter l'aventure à leur retour de Nouvelle-Zélande. Peu de temps après, l'expérience semble plutôt positive. Pour réussir à tenir l'hiver, le boulanger a cherché des recettes pour se démarquer de la concurrence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.