SOS Villages : la boulangerie de Sablons a trouvé un repreneur

La boulangerie du village de Sablons a trouvé un repreneur grâce au site de SOS Villages. Créé il y a plus de 100 ans, le four utilisé dans cet établissement est traditionnel. Un savoir-faire à l'ancienne y est nécessaire pour cuire du pain. En moins de deux mois d'ouverture, la pâtisserie de la commune a déjà sa petite réputation.