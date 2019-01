SOS Villages : la boulangerie de Saint-Hilaire-de-Chaléons trouve preneur

Une boulangerie dans la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons n'est plus aux normes. La mairie a anticipé sa fermeture en publiant une offre sur le site de SOS Villages. La proposition consiste à participer au projet communal de construire un nouveau fournil. Un jeune couple a été choisi parmi une vingtaine de candidatures enregistrées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.