SOS Villages : ça fonctionne aussi pour les médecins !

Tout quitter pour devenir médecin de campagne dans le petit village d'Availles-Limouzine, c'est le choix qu'a fait le docteur Damien Aubert, après 19 ans de service dans l'armée. Un territoire touché par la désertification médicale, c'est surtout ce que visait le jeune médecin, en quête d'un sentiment d'utilité. "On va rendre service à la population, surtout aux personnes âgées qui n'ont des fois plus beaucoup de lien médical, même des liens sociales", explique le médecin généraliste. Une annonce de SOS Villages l'a orienté vers la commune d'Availles-Limouzine, pour le grand bonheur de ses patients. Pour faciliter son installation, le docteur Aubert a reçu environ 40 000 euros d'aide financière de l'assurance-maladie et du département. Au total, une dizaine de professionnels médicaux se sont installés ici ces dernières années. C'est une aubaine pour les habitants, qui évitent ainsi les trajets en voiture. Désormais, deux médecins généralistes exercent sur la commune. L'équipe municipale espère même qu'un troisième praticien viendra rejoindre l'équipe. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre