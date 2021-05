SOS Villages : ce boulanger du Marais poitevin a réalisé son rêve

Avec ses pantoufles pour travailler, le boulanger est enfin chez lui. Au cœur du Marais poitevin, Georges Schillemans et son épouse ont repris la boulangerie il y a deux ans grâce à la plateforme de SOS Villages. À Vanneau-Irleau, c'est maintenant le lieu où l'on se retrouve. C'est également l'endroit où l'on a le sourire. "On est heureux d'avoir une boulangerie près de chez nous", témoigne un client. Au-delà de ses chaussons, Georges a 50 ans d'expérience derrière lui. Pour lui, il n'est pas question de s'arrêter là. "Mon travail consiste à m'amuser à faire la boulangerie-pâtisserie. Ce n'est pas le salaire qui compte, c'est le plaisir de travailler", confie le boulanger. Quant à Aléna Schillemans, même si elle est Biélorusse, la femme est incollable sur les traditions locales. "J'ai déjà appris la cuisine française", lance-t-elle avec fierté. Avec une petite épicerie et un large choix de mets salés, la boulangerie de Vanneau-Irleau a surmonté trois confinements. Une belle fierté pour tout le village.