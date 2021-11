SOS Villages : ce cordonnier du Nord promet de donner toutes les clés à son repreneur

Jean-François Genasi est artisan cordonnier depuis dix ans. Il est passionné par son métier. À Bondues, à quinze kilomètres de Lille, il est le dernier du genre. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont ses fidèles clients. Beaucoup sont devenus ses amis. Un métier passion, mais à 64 ans, il a aujourd’hui des envies de retraite. Avant d’en profiter, il veut transmettre tout son savoir-faire et son expérience à un futur repreneur grâce à l’opération SOS Villages. Pour passer le flambeau, Jean-François prendra le temps qu’il faut. Le plus important pour lui, c’est que son petit commerce perdure. Et bonne nouvelle pour son successeur. Ici, la clientèle est nombreuse. En plus, entre les petits commerçants du quartier, l’entente est plus que cordiale. Il le garantit : "c’est un endroit très agréable pour travailler". Bien entouré et avec tout le matériel nécessaire, tout est là pour changer de vie... et vous lancer comme artisan cordonnier.