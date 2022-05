SOS Villages : ce couple de photographes a flashé sur Agde

Devant son objectif, la mer a remplacé les sapins. Laurent Fallourd arrive des Vosges et ne se lasse pas de contempler ces paysages. Ce photographe vient de reprendre, il y a un mois, Inter Photo Service avec sa compagne. L’ancien propriétaire partait à la retraite et ne trouvait pas de successeur. Les habitants sont soulagés de conserver le seul magasin de photos à Agde. Cette reprise, un coup de chance. L’été dernier, le journal de 13H donne l’idée à Laurent de consulter les annonces de SOS Villages. Et le couple tombe sur cette offre inespérée. "On a toujours dit qu’on voulait finir notre vie au bord de la mer. On a tout lâché là-bas, on a explosé toutes nos économies. On est venus et on ne regrette rien", confie le photographe avec émotion. Après une bataille avec les banques, leur rêve se réalise : vivre de leur passion, la photographie, et profiter de cette vie au bord de la Méditerranée. Une boutique qui marche bien, un accueil chaleureux… tous les voyants sont au vert. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso, L. Garcia