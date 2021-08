SOS Villages : ce papetier de Mayenne cherche un repreneur

C'est un moulin un peu magique dont sort une mélodie séculaire. A l'intérieur, un homme travaille sur des outils d'antan. Détenteur d'un savoir-faire rare, Carlos Robert est l'un des derniers fabricants de papier pur chiffon et aujourd'hui, il cherche un successeur, "quelqu'un qui au moins a un intérêt pour le papier" comme il le dit. "Mon but vraiment c'est de transmettre un savoir-faire et une activité", explique-t-il. Carlos est maître-papetier depuis 40 ans. Grâce à son annonce sur SOS Villages, il espère tout transmettre : son métier, ses machines et son réseau d'artistes à qui il vend son papier haut de gamme. Et son activité ne s'arrête pas là. Il organise aussi des visites. Son moulin à papier est le dernier en activité sur la commune de Sainte-Suzanne (Mayenne). Alors, les habitants espèrent eux aussi qu'il sera repris pour que ce fragment du patrimoine perdure. Carlos a déjà reçu quelques candidatures mais il veut prendre son temps pour être sûr de trouver la bonne personne, celle qui endossera le rôle du nouveau papetier de Sainte-Suzanne.