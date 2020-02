SOS Villages : certaines reprises peuvent mal tourner

Il y a un an, l'auberge de Charron (Creuse) a été reprise par un couple venu de Suisse. Après des débuts satisfaisants, Bernadette et Hervé connaissent un hiver difficile : leur chiffre d'affaires a été divisé par cinq. Sur les 200 habitants du village, seuls quelques-uns fréquentent l'auberge. Malgré une longue expérience dans la restauration, ils estiment ne pas s'être assez renseignés sur l'établissement. Leur seul espoir est désormais l'arrivée des beaux jours et des touristes au printemps.