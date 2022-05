SOS Villages : ces commerces essentiels à la vie locale

"SOS Villages", ce n'est pas seulement du reportage, mais aussi un engagement que l'on retrouve depuis toujours dans le JT de 13 Heures. C'était il y a presque 30 ans, au fin fond du Morbihan, notre reporter Michel Scott assistait alors à une renaissance, celle de l'auberge "La Tagnière", qui comptait à l'époque 274 habitants. L'idée de "SOS Villages ", c'est de créer des emplois en milieu rural et de créer du lien social. Alors en général, ça commence par une annonce sur le site de TF1. On a appelé Jérôme et Céline pour vérifier. Leur salon de coiffure est désormais bien implanté dans la région. Le plus difficile, c'est de durer. Parlez-en à Manuel, 43 ans de cordonnerie, qui s'apprêtait à confier les clés à Stéphane, et là aussi, la succession s'est bien passée. Vous vous souvenez peut-être de Serge, le fondateur du musée de la sardine ? Et bien ça y est, comme on dit de façon familière : "il a vendu la boîte". Sur les rives de l'île de Ré, son petit musée, dans lequel évidemment on est un peu serrés, n'est pas prêt de couler. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Derre