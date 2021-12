SOS Villages : cette auberge de la Manche s'offre une nouvelle vie

Pour échapper à l'automne et à son vent glacial, il suffit de passer la porte de l'"Auberge des Tisserands". La cheminée accueille les premiers clients venus déguster le plat du jour. Karel Mondt est le nouveau gérant et il a été rapidement adopté par les habitants. Le Belge a visité la Normandie de bout en bout avant de poser ses valises dans la Manche. Un coup de cœur pour la région et pour l'annonce sur le site SOS Villages. "Je suis très heureux de l'avoir fait", a-t-il affirmé. Ouvert depuis six mois, le restaurant affiche complet tous les week-ends. Le succès est tel que l'auberge cherche désespérément à recruter. En attendant, c'est Norbert, habitant du village, qui se prête au jeu. Le village ne compte qu'une boulangerie. Nathalie se réjouit d'avoir un nouveau voisin. Originaire du Territoire de Belfort, elle a aussi fait des kilomètres pour reprendre le petit commerce. Aujourd'hui, son pain est servi à la table de l'auberge. Une solidarité entre commerçants est indispensable dans ce village de moins de 500 habitants. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby