SOS Villages : cette boulangerie de Haute-Vienne cherche un repreneur

Denis Collet effectue des gestes précis et réguliers, avec l'allure d'un métronome. Il passe toutes ses nuits à fabriquer du pain. Cela dure depuis 44 ans, une vie de boulanger qu'il s'apprête à quitter pour découvrir celle de retraité. C'est l'une des dernières boulangeries du secteur, très appréciée des habitants. Les clients n'hésitent pas à venir des communes environnantes. Le nouveau maire souhaite valoriser les atouts de la boulangerie dans un village qui compte deux autres commerces, une école, des étangs pour la pêche et bientôt une aire de camping-car. D'ailleurs, elle est à la fois attractive et d'utilité publique grâce à la tournée de Florence dans les tout petits villages. C'est une activité de six jours sur sept, loin d'être anodine. En effet, elle rapporte aujourd'hui plus de 70% du chiffre d'affaires de la boulangerie. Une habitude et même une tradition que personne n'aimerait voir s'arrêter. Transmettre le flambeau à une nouvelle génération de boulanger, c'est désormais l'espoir de Denis et de tout un territoire.