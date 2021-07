SOS Villages : cette cordonnerie du Nord est à vendre

Franchir le pas de la porte de cette petite boutique, c'est venir trouver de l'aide. Dans le Nord, Patrick et Martine Decottignies sont frère et sœur. Ils ont appris le métier auprès de leurs parents qui l'avaient eux-mêmes hérité de leurs propres parents. Trois générations de cordonniers qui ont eu à cœur l'amour du travail bien fait. Martine, elle, prépare les chaussures et bichonne ses clients qui le lui rendent bien au point qu'ils préfèrent réparer que jeter. Patrick, lui, affirme qu'il ne peut pas remettre un travail s'il ne lui plaît pas. Les deux Decottignies savent nourrir le cuir et refaire des clés. Ils prennent soin des pieds de leurs clients qui parcourent des kilomètres confortablement grâce à leur savoir-faire. Ici, c'est la dernière cordonnerie, si autrefois, il y en avait sept. Et sa renommée est très étendue. Après 40 ans passé dans cette boutique, il est temps pour les Decottignies de prendre leur retraite. Ils recherchent un repreneur qui serait animé par la même passion. Et pour cela, ces cordonniers sont prêts à accompagner leur relève le temps qu'il faut.