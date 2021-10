SOS Villages : cette épicerie multiservice de l’Orne cherche un repreneur

Le commerce est dynamique. Pascal emploie une vendeuse et deux apprentis. De son côté, il s'occupe du rayon boucherie et traiteur, rayon qui attire le plus de clients. Les habitués, eux, tiennent à leur commerce de proximité. "Ce n'est pas loin et il y a de tout ici", "il n'y a que lui qui vend de la viande ici, sinon c'est le supermarché, c'est plus sympa de venir ici", arguent certains clients. L'épicerie est ouverte six jours sur sept. On y trouve de tout, même de bons amis. L'occasion de faire un brin de conversation. C'est Nina qui a posté l'annonce sur SOS Villages. Selon elle, l'emplacement du commerce a tout pour convaincre un repreneur potentiel. "On est sur une place, on a tous les commerçants autour, donc, obligatoirement il y a une personne qui va aller chez la fleuriste et qui va vouloir allez chez nous pour prendre quelque chose à manger le midi par exemple", explique-t-elle. La commune est située au cœur du parc naturel du Perche, et pour ses habitants, la région plaira à coup sûr au prochain propriétaire.