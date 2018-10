SOS Villages : Chavagnac et ses 600 habitants cherchent un repreneur pour leur commerce

A Chavagnac en Dordogne, les villageois aiment savourer le plaisir de se retrouver ensemble. Cela fait cependant plusieurs mois que l'épicerie-bar, leur lieu de convivialité, a fermé ses portes. Via l'opération SOS Villages de TF1, la mairie et ses 600 habitants espèrent trouver un repreneur pour leur grand commerce flambant neuf. En attendant, c'est à la mairie que sont déposés chaque jour les pains et les viennoiseries. Et c'est le maire lui-même qui prépare le café dans la salle du conseil municipal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.