SOS Villages : Clessé retrouve son salon de coiffure

Elle a trouvé ses marques en quelques jours. Delphine Seillier est la nouvelle coiffeuse du village de Clessé (Deux-Sèvres). Elle a des clients heureux dont elle apprécie la bienveillance. Pour elle, c'est un nouveau départ après avoir cherché pendant deux ans, un salon à reprendre. Dans la commune de 960 habitants, les commerces de proximité sont essentiels. Un café-épicerie et une boulangerie ont déjà des clients fidèles. Les habitants sont prêts à jouer le jeu. Chaque installation est une bonne nouvelle. Christine Le Guillou, quant à elle, prédit une reprise réussie. Pour cause, elle a tenu le salon pendant 36 ans. Elle avait pris sa retraite sans réussir à vendre, mais Delphine l'a contactée grâce à l'annonce déposée sur le site de SOS Villages. Comme petite innovation au salon, une voiture pour amadouer les jeunes enfants. "Je m'amuse autant qu'eux", confie Delphine. C'est promis, elle prendra le plus grand soin de tous ses clients. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély