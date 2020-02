SOS Villages : comment un couple a-t-il repris un commerce en Bourgogne ?

Après quatre ans de fermeture, le bar restaurant du village de Thizy (Yonne) reprend vie. Une réouverture rendue possible grâce à un couple qui a repris le commerce. Avant de se lancer dans cette aventure, Sigrid et Guillaume Gillot ont dû suivre deux formations : une sur l'hygiène et une autre en vue d'obtenir un permis d'exploitation. Des indispensables pour tenir un établissement. Bien installés aujourd'hui, les nouveaux propriétaires envisagent de proposer en plus le service traiteur.