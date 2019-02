SOS Villages : le commerce de Chaussenac a trouvé des repreneurs

L'année 2019 ne pouvait pas mieux débuter pour les 220 habitants de Chaussenac, dans le Cantal. Fermé depuis dix mois, le commerce de leur village a rouvert ses portes grâce à l'opération SOS Villages. Depuis un mois, Florence et Stéphane Charenton sont arrivés de Montpellier pour reprendre l’épicerie-bar-restaurant. Le couple ne ménage pas ses efforts et propose même des plats à emporter. L'endroit est vite devenu incontournable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.