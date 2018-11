SOS Villages : la commune de Consenvoye en quête de médecin

André Dormois, le maire de Consenvoye, a déposé une annonce sur le site de SOS Villages. Cette commune de la Meuse cherche un médecin généraliste. Le cabinet médical a été rénové en 2016 et attend son prochain locataire. Le maire a également prévu d'offrir un logement de fonction au futur médecin de sa localité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.